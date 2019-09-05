У берегов Хорватии застрял корабль с сотнями пассажиров

Итальянский паром Аурелия, перевозивший 250 пассажиров и 90 члена экипажа, потерпел техническое бедствие на пути к хорватскому порту Сплит неподалеку архипелага Корнати на побережье Адриатического моря. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным издания, судно шло из итальянской Анконы в Сплит. Проблема возникла с двигателями судна, корабль прекратил движение и подал сигнал бедствия, течение начало сносить его в открытое море. Однако из-за непогоды малые спасательные суда были вынуждены вернуться к пристаням.

На помощь прибыл торговый корабль, который защищает лайнер от волн. С пристани Задар направили буксир, который должен привлечь паром в Сплит.

На судне, согласно данным хорватских СМИ, нет паники, хотя пассажиры уставшие и обеспокоены, поскольку они должны быть в Сплите еще в семь часов утра. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Напомним, круизный лайнер Viking Sky с более чем 1300 пассажирами на борту попал в аварию из-за высоких штормовых волн у берегов Норвегии 23 марта.



С Viking Sky были эвакуированы сотни человек. Спасательная операция продвигалась медленно, поскольку пассажиров приходилось по одному вытаскивать с палубы на зависший в воздухе спасательный вертолет. Большинство пассажиров лайнера – граждане Великобритании и США.

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Источник: korrespondent.net