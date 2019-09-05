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09. 05. 2019

В Черном море пограничники задержали турецкие корабли

Морская охрана задержала три турецких рыболовецких судна, которые ночью двигались в направлении Одессы и не отвечали на запросы украинских пограничников. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Информация об обнаружении постом технического наблюдения Черноморск ночью нераспознанной малой тихоходной цели, не отвечающей на запросы и целенаправленно движущейся в сторону Одессы, немедленно была передана по линии оперативно-дежурной службы", - отмечается в сообщении.

Пограничники прибыли на катере на указанные координаты и установили, что тихоходные цели - три рыболовные шхуны под флагом Турции, которые осуществляли переход по морю до порта Одесса с целью передачи в собственность новому хозяину.

Экипажи шхун пояснили, что на запросы не отвечали из-за незнания английского языка. За нарушение пограничного режима капитаны судов были привлечены к административной ответственности.

Cмотрите фотогалерею: В Черном море пограничники задержали турецкие корабли

 
Ранее сообщалось, что пограничники усилили охрану границы из-за 9 мая. Украинские пограничники ввели дополнительные меры безопасности, которые в первую очередь касаются российских байкеров.
 
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Источник: korrespondent.net

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