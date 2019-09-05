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09. 05. 2019

Известный российский журналист погиб в ДТП

В Москве в результате аварии скончался известный российский журналист, главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Сергей Доренко двигался на мотоцикле со стороны Курского вокзала к Таганской площади. Предположительно, у него внезапно начались проблемы с сердцем, он пережил клиническую смерть и вместе с мотоциклом завалился на бок.

После этого он пролетел наискосок до отбойника встречной полосы. На место происшествия немедленно вызвали бригаду скорой помощи, но врачи помочь ему уже не смогли и констатировали смерть журналиста. Сергею Доренко было 59 лет.

Cмотрите фотогалерею: Известный российский журналист погиб в ДТП

Также в интернете опубликовали видео момента аварии, в которой погиб Доренко.

Напомним, в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка. Его не стало в ночь на пятницу, 8 февраля. 

Источник: korrespondent.net

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