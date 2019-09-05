В Константиновке Донецкой области мужчина обстрелял из огнестрельного оружия жилой дом, в котором находились жители. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции рассказали, что до Константиновского отдела полиции поступила информация о том, что неизвестный, подъехав на автомобиле к частному дому, открыл огонь по зданию. На место прибыли следственно-оперативная группа, эксперты и руководство отделения полиции.

"Во время осмотра места происшествия экспертами были изъяты 14 гильз калибром 9 мм. от огнестрельного оружия. Лишь чудом не пострадали ни хозяева дома, ни обычные прохожие, которые в любой момент могли попасть под огонь", - сообщили правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе мужчина обстрелял жилой дом

Полицейские заявили, что было поднято все силы города и за несколько часов оперативники смогли установить машину, в которой передвигался преступник, а впоследствии и собственника.

"Во время осмотра транспортного средства в салоне было изъята гильза калибром 9 мм. Кроме того, по месту его проживания обнаружено 400 патронов к автоматическому оружию. Сам подозреваемый от каких либо объяснений отказывается", - заявили в Нацполиции.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, в Днепре неизвестный обстрелял пенсионеров во дворе дома. Очевидцы рассказали, что слышали несколько выстрелов. Но они не смогли определить, кто именно и откуда стрелял.

Напомним, в Одессе пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по зданию школы. В тот момент проходили занятия, в помещении находилось несколько сотен детей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net