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09. 05. 2019

В ЕС надеются на проевропейский курс Зеленского

В Европейском Союзе оценивают, какие последствия принесут выборы в Украине и готов ли новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский продолжать европейский путь развития. Глава Совета ЕС Дональд Туск в комментарии УНН в рамках неформального саммита ЕС в Румынии сообщил, что ожидает от нового президента Украины последовательности, согласно его проевропейских деклараций.

"То, что я знаю, по крайней мере, слышал четкие заявления Зеленского о том, что он готов продолжать европейскую интеграцию. Я надеюсь, он будет последовательным. Мне нужно больше времени оценить это намерение", - сказал Туск.

Глава Совета ЕС отметил, что ситуацию в Украине пока рано оценивать.

"Для меня очень рано оценивать политические последствия после выборов в Украине. У меня был только один телефонный разговор с новым президентом", - сказал он.

Напомним, Туск заявлял о "хорошем" разговоре с Зеленским. Дональд Туск также сообщал, что ожидает сотрудничества между Украиной и Евросоюзом и намеченного на июль саммита.

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Источник: korrespondent.net

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