Названа причина смерти журналиста Сергея Доренко

российский журналист, главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца. Об этом со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает ТАСС.

"Сергей Доренко скончался за рулем мотоцикла. По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулем мотоцикла", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время на месте работают правоохранительные органы.

Сочувствие уже высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал Собянин.

Ранее сообщалось, что Сергей Доренко погиб в ДТП. Журналисту стало плохо и он на мотоцикле выехал на встречку. Главному редактору Говорит Москва было всего 59 лет.

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Источник: korrespondent.net