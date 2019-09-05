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09. 05. 2019

Евросоюз соберется на экстренный саммит

Президент Европейского совета Дональд Туск после неформальной встречи лидеров стран ЕС в румынском городе Сибиу сообщил, что 28 мая 2019 должен состояться экстренный саммит Европейского Союза. Об этом говорится в его Twitter.

Туск сообщил, что специальный саммит должен начать выдвижение кандидатур на должности руководителей главных институтов Европейского союза.

"Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсус будет трудно, я не буду отходить от проведения голосования этих решений в июне", - заявил президент Европейского совета.

Также отметим, что с 23 по 26 мая 2019 в странах ЕС должны состояться выборы в Европарламент.

Ранее сообщалось, что в Румынии сегодня состоялся неформальный саммит ЕС. По итогам переговоров в ходе Неформального саммита ЕС принята Декларация Сибиу. Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам Европы.

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Источник: korrespondent.net

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