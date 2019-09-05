В Белой церкви Киевской области народный депутат от Народного фронта Хвича Нодарович, заместительницы мэра и начальник полиции города Геннадий Мельниченко 9 мая торжественно возложили цветы с запрещенной коммунистической символикой. Об этом в Facebook сообщил очевидец Александр Яценко.
В частности, это были флаги Сухопутных войск ВС СССР.
Cмотрите фотогалерею: Чиновники Белой Церкви и нардеп шли под коммунистическими флагам
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby