В Белой церкви Киевской области народный депутат от Народного фронта Хвича Нодарович, заместительницы мэра и начальник полиции города Геннадий Мельниченко 9 мая торжественно возложили цветы с запрещенной коммунистической символикой. Об этом в Facebook сообщил очевидец Александр Яценко.

В частности, это были флаги Сухопутных войск ВС СССР.

Cмотрите фотогалерею: Чиновники Белой Церкви и нардеп шли под коммунистическими флагам

Ранее в МВД рассказали о нарушениях во время акций 9 мая. Правоохранители зарегистрировали 33 нарушения во время памятных акций по Украине. Открыто пять уголовных производств.

Появилось видео, как у полиции пытались отбить задержанную пенсионерку

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Источник: korrespondent.net