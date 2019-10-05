США впервые арестовали судно Северной Кореи



США впервые арестовали судно из Северной Кореи из-за нарушения о стороны КНДР режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.



До сих пор Штаты не арестовывали северокорейские корабли. Сухогруз КНДР арестован по обвинению в нарушении международного режима санкций – за поставки из КНДР угля в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.



Под арест попал один из крупнейших сухогрузов в КНДР Wise Honest, водоизмещением более 17 тысяч тонн. Этим судном незаконно транспортировался уголь из Северной Кореи и доставлял на территорию КНДР тяжелое машинное оборудование.



"Платежи за обслуживание и модернизацию Wise Honest производились в долларах США через ничего не подозревавшие американские банки. Эти действия нарушают давно существующее законодательство США и резолюции Совета Безопасности ООН", – заявили в Минюсте.



Администрация США по данному делу инициировала гражданский иск в суде Южного округа штата Нью-Йорк. Власти США добиваются этим иском конфискации сухогруза.



Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила снаряды неопознанной модели. 4-5 мая КНДР провела запуски ракет малой дальности.

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Источник: korrespondent.net