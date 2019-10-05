Вблизи Нотр-Дама зафиксировано загрязнение свинцом



В почве у собора Нотр-Дам в Париже, где в апреле произошел пожар, превышено содержание свинца, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на местную префектуру.



По данным специалистов, на 1 кг почвы приходится около 10-20 г металла. При этом, допустимыми показателями считаются 0,3 г свинца на 1 кг почвы.



Отмечается, что повышенное содержание металла выявили в местах, доступ в которые ограничен. При этом загрязнение свинцом выявили и на верхних этажах административных зданий, расположенных рядом с собором.



Помимо почвы, были взяты пробы воздуха недалеко от собора. Результаты показали, что содержание металла там ниже, чем 0,25 микрограмма на кубический метр.



Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля, в результате обрушился шпиль здания и пострадала большая часть крыши. Основная конструкция и реликвии уцелели. Следователи полагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Свинец содержался как в несущей конструкции, так и в шпиле здания.



Жителей близлежащих районов предупредили о возможном загрязнении свинцом в конце апреля. Власти призвали их провести уборку и протереть мебель и другие предметы.

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Источник: korrespondent.net