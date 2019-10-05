Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2019, пятница, 02:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
10. 05. 2019

Вблизи Нотр-Дама зафиксировано загрязнение свинцом


В почве у собора Нотр-Дам в Париже, где в апреле произошел пожар, превышено содержание свинца, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на местную префектуру.
 
По данным специалистов, на 1 кг почвы приходится около 10-20 г металла. При этом, допустимыми показателями считаются 0,3 г свинца на 1 кг почвы. 
 
Отмечается, что повышенное содержание металла выявили в местах, доступ в которые ограничен. При этом загрязнение свинцом выявили и на верхних этажах административных зданий, расположенных рядом с собором. 
 
Помимо почвы, были взяты пробы воздуха недалеко от собора. Результаты показали, что содержание металла там ниже, чем 0,25 микрограмма на кубический метр.
 
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля, в результате обрушился шпиль здания и пострадала большая часть крыши. Основная конструкция и реликвии уцелели. Следователи полагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Свинец содержался как в несущей конструкции, так и в шпиле здания.
 
Жителей близлежащих районов предупредили о возможном загрязнении свинцом в конце апреля. Власти призвали их провести уборку и протереть мебель и другие предметы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Когда на Mercedes наклеено "Можем повторить", как-то не верится, что действительно могут повторить Mercedes.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.