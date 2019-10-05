

Работники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы предотвратили вывоз за пределы Украины табачных изделий более 11 тысяч пачек, сообщила пресс-служба Закарпатской таможни ГФС на своей странице в Facebook.

Правонарушение было зафиксировано на таможенном посту Неветленфолу. Табачные изделия незаконно перемещал через границу украинец с помощью грузового автомобиля.

Согласно поданным в таможенный контроль товаросопроводительным документам, из Украины в Румынию перемещались пиломатериалы.

Таможенники совместно с пограничниками в ходе проверки обнаружили 11,2 тысяч пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок. Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля.

Такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, которые пытались провезти, а также конфискацию этих товаров.

Cмотрите фотогалерею: Украинец пытался вывезти за границу более 11 тысяч пачек сигарет

Напомним, ранее на Закарпатье на границе с Венгрией в фуре нашли 75 тысяч пачек контрабандных сигарет. А в Волынской области пограничники не допустили перемещение через границу 30 ящиков контрабандных сигарет.

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Источник: korrespondent.net