Без боеголовки: в США создали секретную ракету



США создали и успели применить новую высокоточную ракету, существование которой держали в секрете, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Новая ракета получила название R9X, это модифицированная ракета Hellfire. У новинки инертная боеголовка, которая не взрывается, а выбрасывает около 100 фунтов металлических лезвий (45 кг).



Таким образом, с помощью R9X можно убить цель, не нанеся при этом вреда находящимся неподалеку людям и имуществу.



Существует также иная вариация R9X, в которой ракета несет кольцо из шести длинных лезвий и выстреливает ими за секунды до столкновения.



По данным WSJ, одним из поводов для разработки данной ракеты стало то, что террористы приспособились к авиаударам ВВС США и стали прятаться среди больших групп гражданских лиц.

"Подобная технология радикально уменьшает ущерб от удара и сводит к минимуму шансы жертв среди гражданского населения", – сообщает издание, уточняя, что ЦРУ и Пентагон уже провели секретные испытания нового оружия.



Напомним, ранее в США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.

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Источник: korrespondent.net