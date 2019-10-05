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10. 05. 2019

Папа Римский потребовал данные о священниках-педофилах


Папа Римский Франциск выпустил указ, обязывающий католических священников сообщать о сексуальных преступлениях своих коллег. Указ опубликован на сайте Ватикана.

Понтифик также распорядился сообщать церковным властях о сокрытии таких преступлений и действиях, которые препятствуют расследованию дел. Кроме того, жертвы смогут обратиться за помощью непосредственно в Ватикан без выполнения всех церковных процедур.

Указ вступает в силу 1 июня. Все епархии должны создать удобную систему, которая позволит вовремя уведомлять о сексуальных преступлениях.
 
Ватикан планирует обратить внимание на педофилию, распространение детской порнографии, случаи принуждения к действиям сексуального характера с применением насилия, угроз или злоупотребления властью.

Казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над детьми

Напомним, ранее в Ватикане прошла первая в истории встреча высших иерархов Римско-католической церкви, посвященная борьбе с сексуальным насилием по отношению к детям со стороны священников. 

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Источник: korrespondent.net

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