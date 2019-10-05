Папа Римский потребовал данные о священниках-педофилах

Папа Римский Франциск выпустил указ, обязывающий католических священников сообщать о сексуальных преступлениях своих коллег. Указ опубликован на сайте Ватикана.
Понтифик также распорядился сообщать церковным властях о сокрытии таких преступлений и действиях, которые препятствуют расследованию дел. Кроме того, жертвы смогут обратиться за помощью непосредственно в Ватикан без выполнения всех церковных процедур.
Казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над детьми
Напомним, ранее в Ватикане прошла первая в истории встреча высших иерархов Римско-католической церкви, посвященная борьбе с сексуальным насилием по отношению к детям со стороны священников.
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Источник: korrespondent.net
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