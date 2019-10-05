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10. 05. 2019

В Австралии выпустили 46 миллионов купюр с ошибкой


Банк Австралии выпустил 46 млн банкнот номиналом 50 долларов с орфографической ошибкой, сообщает телекомпания ABC.
 
На купюрах, выпущенных в оборот, присутствует опечатка в микротексте на лицевой стороне банкноты, где приводятся слова первой женщины-депутата на континенте Эдит Коуэн. Вместо слова responsibility (ответственность) там красуется слово responsibilit.
 
Регулятор признал ошибку и пообещал, что она будет исправлена в следующих тиражах. Купюры с опечаткой останутся в обороте. В банке заверили, что допущенная неточность не влияет на подлинность и функциональность купюр.
 
Обновленная банкнота стоимостью 50 долларов вошла в обращение в Австралии в октябре прошлого года. Она имеет улучшенную защиту от подделок.
 
Напомним, в феврале Национальный банк Украины ввел в оборот новые 500 гривен. В мире была определена самая красивая купюра года.

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Источник: korrespondent.net

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