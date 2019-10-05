Итоги 09.05: День Победы и Герой Украины Грицак



Северная Корея запустила неизвестные снаряды

Северная Корея запустила снаряды неопознанной модели в восточном направлении из западного региона к северу от Пхеньяна. Запуск был осуществлен из района населенного пункта Синори провинции Пхенан-Пукто.

Ранее в этом районе была замечена мобильная пусковая установка баллистических ракет класса Нодон. Дальность их полета оценивается в 1,5-2 тысячи км.

Глава СБУ стал Героем Украины

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Глава государства подписал указ о присвоении звания с вручением ордена Золотая Звезда главе СБУ - "За самоотверженное служение Украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Украинцы отметили День победы над нацизмом

В Украине отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Всего в стране прошло более 1400 массовых мероприятий, наиболее масштабные - в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье. В столице состоялась акция Никто не забыт, ничто не забыто!, аналог российской акции Бессмертный полк.

В акциях по всей стране приняли участие около 700 тысяч человек. Среди нарушений во время акций зафиксировано использование георгиевских лент, символов тоталитарных режимов и хулиганство.

Журналист Доренко разбился на мотоцикле в Москве

В Москве разбился на мотоцикле известный российский журналист, главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко. Предположительно, у него внезапно начались проблемы с сердцем, он пережил клиническую смерть. Медики помочь ему уже не смогли. Доренко было 59 лет.

Зеленский пошел на могилу к деду-фронтовику, Порошенко – к вечному огню

Президент Петр Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы в Киеве. Новоизбранный президент Владимир Зеленский посетил родной город Кривой Рог в Днепропетровской области, где побывал на могиле своего дедушки, воевавшего во время Второй мировой войны.

Глава МВФ обсудила с Зеленским новые кредиты для Украины

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудила с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки экономики Украины. В ближайшие недели в Украину приедет новая миссии фонда.

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Источник: korrespondent.net