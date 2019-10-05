Под Киевом появится памятник Скрябину

Памятник музыканту Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко) установят на границе сел Софиевская Борщаговка и Святопетровское. Скульптор Борис Данилюк заканчивает работу над скульптурой, сообщает в пятницу, 10 мая Информатор.

Памятник планируют открыть в день рождения музыканта - 17 августа.

Отмечается, что скульптор переделывал работу несколько раз. Все для того, чтобы добиться большего сходства с Кузьмой.

В новом варианте скульптор изменил выражение лица и переодел певца, поскольку мама Скрябина раскритиковала предыдущую работу за несхожесть. В частности, она отмечала, что в жизни ее сын был веселее. Также ей не понравилась одежда на скульптуре. После художник внес правки.

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Ранее в Луцке по требованию матери покойного музыканта снесли памятник Скрябину. Его отправили на реконструкцию.

А в Харькове появился мурал с Кузьмой Скрябиным.

Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области. Внедорожник лидера группы Скрябин столкнулся с молоковозом и выехал на встречную полосу на повороте трассы в Криворожском районе.

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Источник: korrespondent.net