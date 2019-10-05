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10. 05. 2019

В мечети Лондона произошла стрельба

В пригородном районе Лондона Илфорд, произошла стрельба в мечети, из-за чего прибывшая на место полиция окружила и заблокировала здание. Об этом в пятницу, 10 мая сообщает Daily Mirror со ссылкой на городскую полицию Лондона.

Отмечается, что под обстрел попала мечеть Семи королей (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.

"Сотрудники полиции находятся на месте, где были произведены выстрелы на улице Хай-роуд в Семи королях. Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - сообщили в полиции Лондона.

Правоохранители разыскивают стрелка. При этом полиция не рассматривает данный инцидент как случай терроризма.

 

Напомним, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. 

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Источник: korrespondent.net

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