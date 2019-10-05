Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2019, пятница, 09:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
10. 05. 2019

Стали известны подробности ракетных учений в КНДР

В Северной Корее в пятницу, 10 мая, опубликовали снимки с места состоявшихся накануне учений с запуском ракет, которые охарактеризованы в сообщениях как "дальнобойные ударные средства". В частности, агентство ЦТАК разместило пять изображений, по которым можно судить о типе использованных ракетных комплексов.

Так, на одной из фотографий изображен непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, размещенного на шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости в гусеничной модификации. Ранее фотографии запуска подобной ракеты СМИ КНДР опубликовали после учений, проведенных Пхеньяном 4-5 мая, но тогда ракетный комплекс размещался на колесном шасси, а его тип был охарактеризован в сообщениях как "тактическое управляемое оружие". Судя по представленным в пятницу фотографиям, в ходе учений 9 мая в КНДР были также проведены стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) большого калибра.

Как отмечает ЦТАК, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил в четверг одну из оборонительных частей на западе страны, где он лично наблюдал за "нанесением огневого удара различных дальнобойных ударных средств".

Более подробной информации о типе вооружений и дальности проведенных запусков агентство не приводит.

Отмечается, что Ким Чен Ын "посмотрев маневрирование и развертывание частей для нанесения огневого удара и осуществленные огневые пуски, выразил удовлетворение".

"Несколько дней назад оборонительные части на переднем и восточном участках фронта успешно выполнили задание огневого удара, а сегодня я вижу, что оборонительные части на переднем и западном участках фронта тоже хорошо готовы", - приводит ЦТАК слова лидера Северной Кореи по итогам учений.

Cмотрите фотогалерею: Стали известны подробности ракетных учений в КНДР

Южнокорейские военные сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, а второй - 270 км.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.