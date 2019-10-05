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10. 05. 2019

В США перевернулся броневик с морпехами, есть жертвы

В американском штате Калифорния морской пехотинец погиб на базе Кэмп-Педелтон, где в четверг перевернулась легкая бронированная машина. Об этом сообщила газета Los Angeles Times 9 мая.

Авария произошла во время тренировки. В броневике находились еще шестеро морских пехотинцев, они пострадали и были госпитализированы. Серьезных травм они не получили.

Отмечается, что такой же инцидент с опрокидыванием автомобиля произошел на этой базе в прошлом месяце. Тогда перевернулся внедорожник MRZR. Погиб морской пехотинец, штаб-сержант Джошуа Брайка.

Ранее в американском штате Аризона потерпел крушение вертолет морской пехоты AH-1Z Viper. Тогда погибли двое пилотов.

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Источник: korrespondent.net

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