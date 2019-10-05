День матери 2019 в Украине: дата и традиции праздника

В Украине уже на протяжении десяти лет празднуют День матери. Праздник переходящий и отмечается во второе воскресенье мая, в том числе и в Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии.

При этом ряд стран отмечают этот праздник 21 марта - в день весеннего равноденствия. В Украине празднование Дня матери во второе воскресение мая установлено указом президента в 1999 году.

В 2019 году День матери в Украине приходится на 12 мая. Праздник имеет международный статус и празднуется в десятках стран мира.

История и традиции Дня матери

Почитание женщины как матери имеет многовековую историю. Но современный праздник в мае начинает свою историю с американки Анны Джарвис из Филадельфии, которая в 1907 году выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери.

Американка написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Спустя три года штат Виргиния первым признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

В некоторых странах есть определенные традиции, связанные именно с этим праздником. Так в США и Австралии в этот день к одежде крепят цветок гвоздики. Красное растение означает, что мать человека жива, а белыми цветами почитают память умерших родителей.

В Украине празднование Дня матери практически не отличается от дня 8 марта. В этот день принято поздравлять и благодарить своих матерей, дарить им подарки, собираться семьей.

Выходные дни для украинцев в мае 2019 года.

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Источник: korrespondent.net