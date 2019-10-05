Трамп отреагировал на ракетные испытания в КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свое недовольство после того, как Северная Корея произвела запуск летающих объектов второй раз менее чем за неделю. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает NHK.

Трамп сообщил представителям СМИ, что Соединенные Штаты изучают запуски Пхеньяном, по словам президента, двух ракет малой дальности, произведенные ранее в тот же день.

При этом Трамп подчеркнул, что такая ситуация никого не радует. Вместе с тем он дал понять, что по-прежнему открыт для диалога с Пхеньяном, заметив: "отношения продолжаются, а что будет дальше - посмотрим".

Как сообщалось, в четверг Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет. Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что Северная Корея, по всей видимости, произвела запуск двух ракет малой дальности, которые пролетели максимум 420 км и упали в воды Японского моря.

Позже в Северной Корее опубликовали фотографии с запусков ракет.

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Источник: korrespondent.net