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10. 05. 2019

В Афганистане девять детей подорвались на фугасе

Четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва фугаса. Инцидент произошел в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков. Возраст погибших не сообщается.

Как известно, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения Талибан. Так, несколькими днями ранее сообщалось, что за четыре дня в результате атаки боевиков Талибана погибли около 40 мирных граждан, более 20 получили ранения.

Перед этим авиация сил международной коалиции и армии Афганистана нанесла авиаудары, в ходе которых были уничтожены 150 талибов.

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Источник: korrespondent.net

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