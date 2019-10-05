США перебросили бомбардировщики в Катар

На американскую военную базу в Катаре прибыла группа бомбардировщиков B-52, которую президент США Дональд Трамп поручил направить на Ближний Восток под предлогом угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщило в пятницу, 10 мая, агентство Associated Press.
По его данным, бомбардировщики прибыли на базу Эль-Удейд в Дохе в ночь на пятницу. Их точное число не сообщается.
Как отмечает агентство со ссылкой на представителей ВВС США, еще несколько B-52 в среду приземлились в юго-западной части азиатского региона. Конкретное местоположение в ВВС не назвали, однако, как отмечает AP, речь может идти об авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Источник: korrespondent.net
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