Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2019, пятница, 11:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
10. 05. 2019

США перебросили бомбардировщики в Катар

На американскую военную базу в Катаре прибыла группа бомбардировщиков B-52, которую президент США Дональд Трамп поручил направить на Ближний Восток под предлогом угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщило в пятницу, 10 мая, агентство Associated Press.

По его данным, бомбардировщики прибыли на базу Эль-Удейд в Дохе в ночь на пятницу. Их точное число не сообщается.

Как отмечает агентство со ссылкой на представителей ВВС США, еще несколько B-52 в среду приземлились в юго-западной части азиатского региона. Конкретное местоположение в ВВС не назвали, однако, как отмечает AP, речь может идти об авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, 5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направит ударную группу ВМС к берегам Ирана в качестве сигнала властям страны.
 
Глава Пентагона Патрик Шанахан 7 мая сообщил, что на Ближний Восток отправился авианосец Abraham Lincoln и дополнительная группа бомбардировщиков.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.