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10. 05. 2019

В Аргентине депутата ранили у здания парламента

В столице Аргентины Буэнос-Айресе депутат парламента Эктор Оливарес был ранен у здания Конгресса. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias в пятницу, 10 мая.

Отмечается, что злоумышленник находился в автомобиле и полчаса ждал депутата и его сотрудника Мигеля Ядона. Он совершил 13 выстрелов. Ядон скончался на месте, а Оливарес в тяжелом состоянии госпитализирован.

Полиция подозревает в покушении некоего Хуана Хесуса Фернандеса. Уже арестован его зять Рафаэль Кано Кармон.

"Гипотеза о политическом мотиве теряет силу и растет подозрение в личной мести Ядону", – говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в Одесской области ранили народного депутата Александра Урбанского. Он получил травматическое ранение в ногу. Полиция начала досудебное расследование по статье о хулиганстве.

А в Киевской области в собственном доме связали и ограбили нардепа Павла Пинзеника.

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Источник: korrespondent.net

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