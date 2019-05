Президент Филиппин выступил с тараканом на плече

Во время выступления главы Филиппин Родриго Дутерте перед избирателями ему на плечо заполз огромный таракан, сообщает в четверг, 9 мая, Reuters.

Соответствующий инцидент попал на видео.

Дутерте не заметил насекомое и обратил на него внимание, только когда к нему подбежала помощница, которая попыталась стряхнуть таракана.

Тогда президент сбросил насекомое рукой и пошутил, что таракана подослали представители оппозиции.

WATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com/iW13KCQ5wc