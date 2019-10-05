Захват моряков: трибунал ООН начал слушания

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге начал слушания по иску Украины о временных мерах в отношении России для освобождения захваченных украинских моряков и военных кораблей. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 10 мая, где началась онлайн-трансляция заседания.

От Украины выступила замглавы МИД Елена Зеркаль и профессора по международному праву. Зеркаль рассказала о захвате ФСБ РФ украинских кораблей и их экипажей в Азовском море 25 ноября 2018 года.

"Спор между сторонами касается незаконного и продолжающегося захвата и задержания Российской Федерацией украинских военных кораблей Бердянск и Никополь, а также украинского военно-морского судна Яны Капу 25 ноября 2018 в Черном море. Задержанные были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву", – сказала Зеркаль.

По ее словам, Украина инициировала арбитражное производство в соответствии с Приложением VII к Конвенции для получения правовой защиты от этих нарушений.

"Сегодня мы стоим перед трибуналом с просьбой использовать ваше право в соответствии с частью 5 статьи 290 Конвенции и применить временные меры с учетом неотложный характер ситуации", – призвала Зеркаль.

Дипломат отметила, что украинские военно-морские суда продолжают удерживаться Россией уже полгода, а в отношении моряков проводится расследование, они содержатся в тюрьме "Лефортово" в Москве. Зеркаль назвала членам трибунала имя каждого захваченного моряка.

Она добавила, что поведение России является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву и международного обычного права.

"Иммунитет военных кораблей является основополагающим в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов", – отметила Зеркаль.

В связи с этим Украина просит суд применить временные меры с учетом неотложного характера ситуации – чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В свою очередь МИД РФ обинил Украину в "недобросовестности". В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей "во внутриполитических целях". Также российская сторона считает, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Также 3 мая стало известно, что Россия не будет участвовать в слушаниях по делу об иммунитете украинских кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву, который назначены на 10-11 мая.

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Источник: korrespondent.net