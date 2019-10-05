В суд переданы 26 админпротоколов на проректора КПИ

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 26 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении проректора по административно-хозяйственной работе НТУУ Киевский политехнический институт имени И. Сикорского Петра Ковалева. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 10 мая.

Отмечается, что протоколы касаются "несоблюдения требований закона Украины О предотвращении коррупции по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

В НАПК утверждают, что Ковалев в течение 2018 года в условиях реального конфликта интересов заключал договоры на выполнение работ, предоставление услуг и поставку материалов во время проведения ремонта учебных корпусов и общежитий университета, а также оздоровительного комплекса Маяк с ООО Новострой-3. Установлено, что учредителем, конечным бенефициарным владельцем и руководителем этой фирмы является его родной брат. Всего договоров было подписано на сумму около 2 млн гривен.

"Своими действиями Петр Ковалев совершил административные правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что составление протокола и передача его в суд не означает признание лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении в судебном порядке.

Напомним, в октябре 2018 года студенты Политехнического института устроили митинг с требованием отставки ректора Михаила Згуровского и проректора Петра Ковалева. Студенты требовали провести аудит и выяснить, куда пошли деньги, выделенные на ремонт общежитий и корпусов КПИ.

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Источник: korrespondent.net