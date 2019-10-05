Сытник не заплатил за отдых в Ровенской области – Луценко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не заплатил крупную сумму за отдых в одном из заведений в Ровенской области. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко во время поездки в Днепропетровскую область, сообщают Українські Новини в пятницу, 10 мая.

По словам главы надзорного ведомства, Сытник отдыхал на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

"И в ходе этого следователи ГБР установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу", – сказал Луценко.

Он отметил, что если у Сытника не будет каких-то документальных опровержений этой информации, она поступит в МВД для подготовки против него протокола о коррупции.

В свою очередь спикер ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Артем Сытник отказался от устного допроса в Генпрокуратуре и заявил о готовности давать показания письменно.

По его словам, в начале допроса Сытник заявил о том, что желает давать показания собственноручно (такая процедура предусмотрена законом) и для этого ему необходимо время, включая возможность предоставления подтверждающих показания документов.

Заявление Сытника было отмечено в протоколе и на этом следственное действие было завершено. Таким образом, по сути допрос не состоялся.

Напомним, 10 мая Артем Сытник пришел в ГПУ на допрос по делу о возможном превышении служебных полномочий. По данным СМИ, допрос связан с возможным превышением главой НАБУ служебных полномочий после эпизода с опубликованной записью, на которой человек с голосом, похожим на Сытника, признается в поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года.

Ранее в ГПУ сообщали, что Госбюро расследований открыло на Сытника дело о получении "неправомерной выгоды в особо крупном размере".

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Источник: korrespondent.net