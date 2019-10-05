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10. 05. 2019

Украинский катер и британский корабль провели учения в Черном море

Украинский ракетный катер Прилуки провел учения в Черном море вместе с разведывательным кораблем ВМС Великобритании HMS Echo H87. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook.

"В ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Кроме того, к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. "В частности, морской многоцелевой вертолет М-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок", - подчеркнули в ведомстве.

Cмотрите фотогалерею: Украинский катер и британский корабль провели учения в Черном море

Как сообщалось, британский разведывательный корабль HMS Echo H87 прибыл в Одессу 6 мая. 19 декабря 2018 года этот корабль уже заходил в порт Одессы.

Ранее в Черном море прошли масштабные многонациональные учения НАТОМорской щит-2019.

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Источник: korrespondent.net

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