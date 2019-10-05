Врачи уточнили причину смерти Доренко

Российский журналист Сергей Доренко умер от разрыва аорты, сообщила радиостанция Говорит Москва со ссылкой на заключение судмедэкспертизы.

"Аневризма грудной части аорты разорванная", - говорится в документе.

Отмечается, что вскрытие было проведено минувшей ночью в морге при Троекуровском кладбище. Доренко скончался накануне, ему было 59 лет.

Он ехал на мотоцикле в центре Москвы, внезапно почувствовал себя плохо и упал. Журналист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Упрямство pic.twitter.com/pO5YnIrXnd — Расстрига (@rasstriga) 26 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла в центре Москвы от остановки сердца.

Известный российский журналист погиб в ДТП

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Источник: korrespondent.net