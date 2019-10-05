Трамп: Только глупые не хотят поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что хочет поладить с Россией, а не хотят этого только глупые люди. Об этом он сказал выступая в Вашингтоне, пишет Интерфакс-Украина в пятницу, 10 мая.

"Германия должна платить 2% (ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО - ред.), но Германия на практике платит 1%... Германия платит России миллиарды долларов в месяц за трубопровод. И это мы должны защищать Германию от России. Германия отдает (деньги) так называемому врагу. А я не называю ее (Россию) врагом, я хочу поладить с Россией и теперь я хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить", - сказал президент США.

Издание отмечает, что Трамп регулярно подчеркивает, что не видит ничего плохого в том, чтобы попытаться выстроить хорошие отношения с Москвой и Пекином. В то же время он нередко подвергает критике российский проект газопровода Северный поток-2.

Ранее Трамп выразил желание о налаживании торговых отношений с Россией. Такое заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 3 мая.

Как сообщалось, Путин и Трамп час общались по телефону. Во время разговора президенты РФ и США обсудили также ситуацию в Украине в контексте недавних президентских выборов.

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Источник: korrespondent.net