Американцы не осмелятся на военные действия - Иран

Заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ядолла Джавани считает, что США не осмелятся начать военные действия против Тегерана. Также он заявил агентству Tasnim, что Иран не намерен вести переговоры с Вашингтоном.

"Американцы стремятся с помощью военного давления притянуть Тегеран за стол переговоров, но я заявляю, что мы не будем вести переговоры с США и Вашингтоном, и американцы не осмелятся предпринять военные действия против нас", - заявил Джавани. Он отметил, что попытка президента США Дональда Трампа с помощью санкций склонить Иран к переговорам также не будет успешной. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами Ирана для достижения соглашения. Напомним, 5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направит ударную группу ВМС к берегам Ирана в качестве сигнала властям страны. Глава Пентагона Патрик Шанахан 7 мая сообщил, что на Ближний Восток отправился авианосец Abraham Lincoln и дополнительная группа бомбардировщиков. В США Корпус стражей исламской революции считается террористической организацией.

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Источник: korrespondent.net