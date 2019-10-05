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10. 05. 2019

Убийство голливудского телережиссера в 1985 году раскрыли в США

Полиция арестовала предполагаемого убийцу известного телевизионного режиссера и продюсера Барри Крейна, сообщает издание Hollywood Reporter.

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни. Мужчину избили керамической статуэткой и задушили телефонным шнуром.

Полиции удалось раскрыть преступление благодаря анализу ДНК, а также отпечатку пальцев, оставленному на автомобиле, который угнали из гаража Крейна.

Накануне по обвинению в убийстве был арестован житель штата Северная Каролина Эдвин Хайатт. На момент совершения преступления ему было 18 лет. Ожидается, что обвиняемого в скором времени перевезут в Лос-Анджелес.

Крейн выступал режиссером и продюсером многих известных сериалов в 1970-1980-х годах. На его счету участие в таких популярных телепроектах, как Невероятный Халк, Даллас и Миссия невыполнима.

Как сообщалось, американцу, которого ошибочно обвинили в двойном преступлении и почти 40 лет держали в заключении, выплатят компенсацию в размере 21 миллиона долларов.

Убийство доказали спустя 800 лет благодаря фекалиям

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Источник: korrespondent.net

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