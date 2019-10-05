Селевой поток в России унес стадо и пять машин

Мощный селевой поток в селе Нижний Инхо в Дагестане попал на видео. На кадрах видно, как мимо человека, который снимает видео, проносятся в воде автомобили и животные.

Сход селя в дагестанском селе произошел вечером 9 мая. "В результате чего селевым потоком унесло в реку Андийское Койсу 5 припаркованных легковых автомобилей, которые стояли на центральной улице. Пострадавших нет, жизнеобеспечение население не нарушено", - сообщили в региональном управлении МЧС.

Кроме машин, в реке оказалось и стадо коров. Все ли с ними в порядке, не сообщается.

Ранее было опубликовано видео прорыва дамбы и затопления части города Давенпорт в американском штате Айова.

В Китае под селевым потоком погибли четыре человека

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Источник: korrespondent.net