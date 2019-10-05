В России растет число отмененных рейсов Superjet 100

Авиакомпания Аэрофлот за три дня отменила более 30 рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, пишет Интерфакс в пятницу, 10 мая.

При этом количество отменов растет: позавчера - 5, вчера - 12, а сегодня - 14.

В частности 10 мая отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

В Аэрофлоте ситуацию пока не комментировали.

Напомним, во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево 5 мая загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 с 78 людьми на борту, 41 человек погиб.

Основной версией гибели людей во время крушения в Шереметьево является ошибка пилотов.

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Источник: korrespondent.net