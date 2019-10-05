Французские военные погибли при освобождении заложников в Африке

Во время операции освобождению заложников в Буркина-Фасо погибли двое французских военных. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщили в Елисейском дворце, пишет Укринформ.

"Президент Республики поздравил с освобождением четырех заложников в регионе Сахель, среди которых наши двое соотечественников, пропавших 1 мая ... Это освобождение произошло благодаря военной операции, проведенной французскими вооруженными силами в ночь на пятницу на севере Буркина-Фасо. Во время операции двое военных погибли в бою", - заявили в администрации президента Франции.

Отмечается, что двое погибших военных служили в силах специальных операций ВМС Франции.

Президент Франции выразил искренние соболезнования родным, близким и военным собратьям погибших.

Как известно, в начале года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении военнослужащих ВСУ для участия в миссии ООН по стабилизации в африканском государстве Мали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net