Аресты, блокировка сайтов. Протесты в Казахстане

Казахстан остается одним из главных источников новостей на постсоветском пространстве.

В марте Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента почти 30 лет, ушел в отставку. Теперь в стране должны состояться внеочередные президентские выборы. Главный фаворит на них – ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаева, который сейчас исполняет обязанности главы республики.

Но кроме того, чтобы спокойно наблюдать за тем ,как власть передают из рук в руки, казахи задумались и о том, чтобы хоть как-то демократизировать этот процесс.

Власть ответила – арестами и блокированием интернета.

Первые протесты

1 мая, в нескольких городах Казахстана, в том числе Алматы и Нур-Султане (бывшей Астане), прошли протесты, которые собрали несколько сотен людей.

Их участники призывали бойкотировать назначенные на 9 июня внеочередные президентские выборы. СМИ вели прямые трансляции с митингов, на которых их участники скандировали: “Народ устал”, “У меня есть выбор” и другие лозунги, в том числе против переименования столицы из Астаны в Нур-Султан.

Акции 1 мая стали самыми масштабными с 2016 года, когда в Казахстане проходили протесты против инициированной правительством земельной реформы, которая предусматривала продажу сельхозугодий и возможность ее передачи в длительную аренду иностранцам (на фоне протестов власти объявили мораторий на вступление в силу спорных поправок).

Власть не придумала ничего другого, как задерживать протестующих. МВД сообщило о 80 задержанных в Алматы и столице, некоторые были оштрафованы, другие помещены под арест по обвинениям в “нарушении порядка проведения мирных собраний”, “невыполнении требований полиции”.

“Мы, казахb, честно говоря, сыты по горло режимом и тем, что происходит в Казахстане. Мы хотим демократии. Мы хотим свободы слова. У нас никогда не было демократических выборов”, – приводит Eurasianet.org слова одного из участников митинга в Алматы – 52-летнего Дархана Киреева. 15-летняя школьница Диляра, присутствовавшая на акции протеста вместе с матерью, говорит: “Мы пришли, потому что хотим перемен”.

Продолжение задержаний

9 мая в Казахастане проходила акция Бессмертный полк. Живущий за рубежом экс-банкир и критик казахстанских властей Мухтара Аблязова призвал своих сторонников – выйти на акции протеста параллельно с шествиями Бессмертный полк.

В итоге в Алматы и Нур-Султане снова задерживали людей. Состоялись и превентивные задержания гражданских активистов и правозащитников. Так сотрудники полиции дежурили у подъездов их домов. Некоторых покинувших жилье задержали. Например, в Алматы полиция задержала выходившего из подъезда правозащитника Ерлана Калиева.

В Актобе полиция задержала местного активиста Алмаса Акдаулета. По словам его отца Меирхана Акдаулета, молодого человека увели из дома родственников, где находился активист.

Превентивные задержания в дни предполагаемых несанкционированных митингов в Казахстане не редкость. Полицейские, как правило, вызывают активистов на “беседы” или выдают повестки с требованием явиться в качестве свидетелей по разным уголовным делам и тут же доставляют в отделение.

Кто такой Аблязов?

Сейчас Аблязов проживает во Франции и возглавляет оппозиционное движение Демократический выбор Казахстана. Ранее он занимал должность министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана, а также главы совета директоров БТА банка.

В 1999 году Мухтару Аблязову предъявляют обвинение в хищении денежных средств, превышении должностных полномочий и создании преступной группировки.

18 июля 2002 года суд приговорил Аблязова к 6 годам заключения в исправительной колонии общего режима. Но международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch, Amnesty International и другие, осудили действия казахстанской власти и объявили Мухтара узником совести.

Государственный Департамент США отметил, что судебное дело в отношении Мухтара Аблязова характеризовалось многочисленными процессуальными ошибками, недостаточной доказательной базой и несогласованностью свидетельских показаний, которые указывают на лежащую в основе политическую мотивацию.

Европейский Парламент распространил специальную резолюцию с требованием к Казахстану освободить Мухтара Аблязова из заключения.

13 мая 2003 года Мухтар Аблязов был освобождён из тюрьмы под давлением международных организаций и институтов и покинул Казахстан.

Сейчас он главный критик казахстанских властей, призывающий к смене режима. Его движение выступает организатором митингов и оказывает юридическую помощь задержанным казахам.

Блокировка сайтов

9 мая в Казахстане был заблокирован доступ к Facebook, Youtube, Instagram и Telegram.

Сайты нескольких СМИ также были заблокированы - — Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, “Уральская неделя”, а также сайт Казахстанского бюро по правам человека.

Все заблокированные СМИ освещали подготовку к внеочередным выборам президента в Казахстане, ситуацию с активистами, а также писали о митингах, которые проходили 1 мая в Алматы и Нур-Султане.

Согласно данным технического мониторинга, проведенного неправительственной организацией NetBlocks, доступ к ресурсам блокируют интернет-провайдеры.

С пустым плакатом

В казахстанском городе Уральск в понедельник, 5 мая, 24-летний Аслан Сагутдинов вышел на площадь с пустым плакатом. И его все равно задержала полиция.

“Люди удивляются что кого-то задержали за цитату из конституции, — пишет Сагутдинов в Facebook. — Я вам показал сегодня, что будешь ты хоть с пустым плакатом или даже без него, и тебя будет снимать камера на площади, то тебя задержат! Долго думали, что со мной делать, вплоть до споров межу собой, и в итоге допросили и отпустили”.

Источник: korrespondent.net