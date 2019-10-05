Украинцев судили в Польше за контрабанду наркотиков

Окружной суд Польши приговорил трех граждан Украины за участие в организованной преступной группировке и попытке контрабанды почти четверти тонны наркотиков, сообщает Национальная прокуратура Польши.

Суд приговорил Виктора К. за участие в ОПГ и попытке контрабанды 237 кг конопли к восьми годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч злотых (более 23 тысяч евро). Кроме того, суд постановил взыскать с 40-летнего украинца 25 тысяч злотых (5,8 тысяч евро) на борьбу с наркоманией.

Второго гражданина Украины Евгения С. приговорили к семи годам лишения свободы. 47-летний мужчина также должен уплатить штраф в размере 125 тысяч злотых на борьбу с наркоманией.

Третья осужденная – украинка Ольга П. Эту 34-летнюю женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тысяч злотых (11,6 тысяч евро ).

Во время следствия стало известно, что наркотики перевозили из Испании в Россию. Обвиняемые были курьерами и перевозили психотропные вещества в специально оборудованных тайниках в легковых автомобилях BMW на украинской регистрации. Контрабанду разоблачили польские пограничники в пунктах пропуска в Тересполе и Корчеве.

Ранее на границе с Россией задержали украинца, который пытался провезти наркотики внутри собственного тела.

Украинец пытался вывезти в Польшу почти 30 кг наркотиков

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Источник: korrespondent.net