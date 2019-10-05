В США анонсировали встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео 12-14 мая посетит Москву и Сочи, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в пятницу, 10 мая.

"Госсекретарь Майкл Помпео посетит и Москву и Сочи 12-14 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 мая Помпео прибудет в Москву и посетит американское посольство, встретится с представителями американского делового сообщества и американскими студентами. "Госсекретарь Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", - сообщил Госдепартамент.

После этого, 14 мая, он посетит Сочи "для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным".

В ходе переговоров Помпео намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов".

Как сообщалось, 6 мая Помпео в Финляндии провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

После этого он должен был отправится в Берлин, но неожиданно прилетел в Ирак.

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Источник: korrespondent.net