В Германии осквернили советский мемориал - СМИ

Неизвестные осквернили в ночь на 9 мая советский мемориал в городе Шпремберг на востоке Германии, сообщила радиостанция RBB.

По данным полиции, злоумышленники разрисовали краской 57 могильных плит и нарисовали четыре свастики размером около 1,5 м каждая. Их обнаружил один из местных жителей. Правоохранительные органы ФРГ возбудили дело по подозрению в использовании запрещенной символики.

Бургомистр города Кристине Хернтир отметила, что действия злоумышленников "являются оскорблением всех жертв и их близких". 9 мая на мемориале прошла церемония возложения венков и цветов по случаю Дня Победы.

По данным властей Шпремберга, ущерб оценивается в несколько тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net