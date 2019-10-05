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10. 05. 2019

США запустили баллистическую ракету с подлодки

Американские военные провели испытательный запуск неснаряженной ядерным зарядом баллистической ракеты Trident II (D5) со стратегической атомной подлодки третьего поколения Род-Айленд типа Огайо. Об этом сообщило ВМС США вечером в четверг, 9 мая.

Отмечается, что запуск прошел в рамках испытаний ракетного оружия с целью "оценить и продемонстрировать готовность системы стратегического оружия и экипажа подводной лодки перед эксплуатационным развертыванием" после ремонта и дозаправки.

Это уже 172-й успешный испытательный запуск подобной ракеты с момента ее принятия на вооружение в 1989 году.

Напомним, 9 мая США также провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Она была запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Предыдущий запуск этой ракеты состоялся 1 мая.

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Источник: korrespondent.net

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