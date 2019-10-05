Надавить на Трампа. КНДР испытала новые ракеты

Северная Корея на этой недели дважды провела запуск ракет малой дальности. Испытания прошли на фоне визита в Южную Корею американского спецпредставителя, прибывшего в регион с целью сдвинуть с мертвой точки переговоры с КНДР по ядерному оружию.

На прошедшем в феврале втором саммите президент США Дональд Трамп сообщил, что Ким Чен Ын обещал воздерживаться от испытаний ядерного оружия и пусков баллистических ракет. Но не сдержалася, вероятно, чтобы оказать давление на Вашингтон. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Запуски новых управляемых ракет КНДР

17 апреля КНДР испытала новое "тактическое управляемое оружие" - ракету с "мощной боеголовкой". На испытаниях лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

О каком именно оружии шла речь и где проводились испытания, в сообщении государственного северокорейского агентства ЦТАК не уточнялось. Испытания данного вида вооружений были первыми после неудачного саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое. Встреча завершилась досрочно.

В Белом доме заявили, что знают о запуске северокорейцами ракет малой дальности и следят за ситуацией.

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных экспертов пишет, что это могли быть ракеты класса "поверхность-поверхность" с дальностью полета около 20 километров, или тактические крылатые ракеты, поскольку американская система обнаружения их не заметила.

Позже, 4 и 9 мая Северная Корея повторила запуски ракет. Четвертого числа несколько ракет малой дальности были запущены из города Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря. Они пролетели от 70 до 200 километров.

Позже ЦТАК сообщило, что это были тренировочные стрельбы, целью которых была проверка работоспособности "крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения".

Ким Чен Ын, следивший за учениями, выразил "большое удовлетворение" учениями и подчеркнул, что северокорейские войска должны оставаться "в состоянии повышенной готовности".

Трамп 4 мая заявил, что считает заключение соглашения с КНДР возможным.

"В этом интересном мире возможно все. Верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает экономический потенциал Северной Кореи и не сделает того, что может помешать ему развиваться. Он не хочет нарушать свое обещание, соглашению быть!", - написал Трамп в Twitter.

9 мая Северная Корея вновь запустила "неопознанные снаряды", пишет Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Предположительно, это ракеты средней или малой дальности.

Запуск был произведен из Пхенан-Пукто, где на расстоянии примерно 77 километров от Пхеньяна находится одна из ракетных баз Северной Кореи. На этой базе размещены баллистические ракеты средней дальности Нодон. Дальность этих ракет достигает 1,3 тысячи километров.

Министерство обороны Японии сообщило, что ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны страны. Угрозу территории Японии они не представляли.

"Это явное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление", - сказал министр обороны Японии Такэси Ивая.

После этого запуска Трамп сказал, что КНДР пока не готовы к переговорам с США.

"Отношения продолжаются... Я знаю, что они хотят вести переговоры, они говорят о переговорах. Но я не думаю, что они готовы вести переговоры", - сказал американский президент, подчеркнув, что США серьезно отнеслись к запуску ракет в Северной Корее.

Надавить на США

Как предполагают американские эксперты, эти испытания используются Пхеньяном для оказания давления на Вашингтон на фоне безрезультатных переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

Состоявшийся в феврале второй американо-северокорейский саммит не принес результатов, поскольку Ким не согласился полностью свернуть свои ракетно-ядерные проекты в обмен на ослабление режима санкций.

Северная Корея дала Америке времени до конца года, чтобы "проявить гибкость", иначе Пхеньян найдет "другие пути" обеспечить свою безопасность. Аналитики считают, что речь может идти о возобновлении испытаний запрещенных вооружений.

С ноября 2017 года Пхеньян соблюдает мораторий на испытания ядерных зарядов и пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Нынешний тест не нарушает моратория, но, по мнению The New York Times, бросает тень на утверждения Трампа о том, что благодаря ему отношения с Северной Кореей фундаментально изменились к лучшему.

За несколько часов до испытаний 9 мая в Сеул прибыл спецпосланник США по Северной Корее Стивен Бигэн, чтобы обсудить пути возобновления переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Ожидается, что он обсудит возможные пути доставки продовольственной помощи северокорейцам испытывающему после недавней жесточайшей засухи постоянную нехватку продовольствия.

В прошлом году Ким Чен Ын пообещал прекратить ядерные испытания и не проводить больше запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Но, вероятно, ядерные испытания продолжаются, а сделанные в апреле спутниковые кадры показали активность на основном ядерном полигоне в КНДР.

Пхеньян утверждает, что разработал ядерную боеголовку для ракеты дальнего радиуса действия, а также баллистические ракеты, теоретически способные достичь территории США.

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Источник: korrespondent.net