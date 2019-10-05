Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

В Верховной раде предложили провести инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 1 июня. Соответствующий документ внесен в парламент. Об этом стало известно в пятницу, 10 мая.

Инициативу внес депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Сугоняко.

Текст пояснительной записки к проекту постановления отсутствует в электронной базе Рады.

Таким образом, в Верховной Раде уже зарегистрировано проектов постановлений о проведении инаугурации Владимира Зеленского.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу, 4 мая, предложил дату инаугурации 19 мая.

В ответ руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что это - День памяти жертв политических репрессий, в связи с чем, назначение инаугурации на 19 мая назвал неуместным. Позже у Зеленского ответили Вятровичу на возражение против инаугурации 19 мая. Член команды Зеленского напомнил, что в прошлом году в этот день проводились концерты по поводу Дня Европы, и никто не напоминал о трауре.

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Источник: korrespondent.net