Туск оценил вероятность отмены Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск оценивает шансы отмены решения о выходе Великобритании из Евросоюза в 20-30%. Об этом он сказал в интервью The Guardian, опубликованном в пятницу, 10 мая.

"После британского референдума в 2016 году, я думал, если мы его признаем, то вопрос будет закрыт. Это будет концом. Сегодня шанс на то, что Brexit все же не произойдет, по моему мнению, составляет от 20% до 30%. это много", - сказал Туск.

По его словам, понятно, что выход Британии из ЕС будет сильно отличается от того Brexit, который был прорекламирован во время кампании к референдуму в 2016 году.

Туск также напомнил, что британский рефередум относительно членства в ЕС три года назад не был первым, ведь первый имел место в 1975 году, когда британцы через два года после присоединения к Европейскому экономическому сообществу, решали дальнейшее членство страны в блоке.

Ранее СМИ сообили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела серию закрытых встреч, на которых обсудили вариант проведения второго референдума по Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока. 11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября.

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Источник: korrespondent.net