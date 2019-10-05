Генсек НАТО пригласил Порошенко на встречу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 мая, проведет в штаб-квартире организации встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Северо-Атлантического альянса.

По окончании встречи общение с прессой не предусмотрено. Это будет последняя встреча Порошенко с генсеком НАТО в должности главы украинского государства этой каденции.

Как планируется, 13-14 мая Порошенко будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию Восточного партнерства.

Ранее Генсек НАТО пообещал Зеленскому поддержку. Йенс Столтенберг поздравил будущего президента с победой на выборах и пригласил посетить штаб-квартиру Альянса.

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Источник: korrespondent.net