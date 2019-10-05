Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2019, пятница, 18:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
10. 05. 2019

Генсек НАТО пригласил Порошенко на встречу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 мая, проведет в штаб-квартире организации встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Северо-Атлантического альянса.

По окончании встречи общение с прессой не предусмотрено. Это будет последняя встреча Порошенко с генсеком НАТО в должности главы украинского государства этой каденции. 

Как планируется, 13-14 мая Порошенко будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию Восточного партнерства.

Ранее Генсек НАТО пообещал Зеленскому поддержку. Йенс Столтенберг поздравил будущего президента с победой на выборах и пригласил посетить штаб-квартиру Альянса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не хочу сказать что я ленивый, но в рок-группе я был бы барабанщиком, потому что он сидит.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.