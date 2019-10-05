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10. 05. 2019

Более тридцати судей заболели в день оценивания - СМИ

Почти все судьи Окружного административного суда Киева не явились на обязательную квалификационную оценку, потому что якобы заболели. Об этом сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей, сообщает Громадське.

"Семь судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - рассказал член ВККС Михаил Макарчук.

По его словам, судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

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Источник: korrespondent.net

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