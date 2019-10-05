В Нацгвардии оценили полученные от США гранатометы

Американские 40-мм ручные противотанковые гранатометы PSRL-1, которые Нацгвардия получила от США, имеют преимущества в сравнении с традиционным в войсках РПГ-7. Об этом говорится в сообщении НГУ в пятницу, 10 мая.

"Сегодня Национальная гвардия Украины имеет современное оружие и технику, которое используется для выполнения определенных законом задач. Одним из наиболее эффективных для ведения огня на поле боя является обновленный гранатомет PSRL-1", - говорится в сообщении.

По словам военных, PSRL-1 имеет ряд преимуществ перед другим оружием, которое используют подразделения, в том числе и в сравнении с традиционным в войсках РПГ-7.

"Противотанковый истребитель, поражающий бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра", - отмечают специалисты.

Нацгвардия сейчас имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США. Сегодня уже разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщfл, что Киев просит предоставить систем противовоздушной и прибрежной обороны, а также больше комплексов Javelin.

Напомним, в начале весны прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Комплексы не применяются в зоне ООС на Донбассе, что было условием предоставления оружия. Тем не менее, президент Петр Порошенко говорит, что после их поступления сепаратисты снизили обстрелы из танков.

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Источник: korrespondent.net