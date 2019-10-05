Украли ребенка. Скандал с посольством Дании

Семейная драма перерастает в международный скандал.

Украинка Анастасия Могенсен заявила, что ее 2-летнего сына выкрал бывший муж датчанин и удерживает в посольстве Дании в Киеве.

Здание посольства пользуется дипломатическим иммунитетом, юридически это территория Дании, на которую не могут попасть украинские правоохранители, или силой освободить оттуда ребенка.

Женщина пикетирует посольство, а украинские чиновники пытаются добиться объяснений от датчан.

Заявление матери

Женщина утверждает, что ее бывший муж, датчанин Ян Ког Могенсен выкрал их общего сына Даниэля 2 мая в Запорожье и силой удерживает в посольстве Дании в Киеве.

"У меня украли ребенка. Это произошло 2 мая. Он гулял на площадке с бабушкой, и на нее накинулась банда мужчин, которые побили ее и волокли по асфальту… Я вас очень прошу найти и наказать этих людей… Ребенка прячут в посольстве… Мы были в браке с ним (гражданином Дании – Могенсеном Яном Когом). Но развелись, и я вернулась с ребенком в Украину. Это было законно, бывший супруг дал на это разрешение… Я против, чтобы моего ребенка вывезли за пределы Украины, и сделаю все, чтобы этого не случилось", - рассказала Анастасия.

Женщина пикетирует посольство. 8 мая она добилась встречи с бывшим мужем, но как сообщили представители женщины, ребенка ей не показали и никакой конкретной информации не предоставили.

"Мы три года жили в браке в Дании. Наш сын родился в 2016 году, сейчас ему 2,5 года. Скоро будет год, как мы вернулись и вместе с сыном живем в Украине, в Запорожье", - добавила она.

Избитая бабушка мальчика

Что делает МИД

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию с двухлетним ребенком гражданки Украины и гражданина Дании.

"Второй раз за последние два дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсен об украинском мальчике Даниэле, похищенном неделю назад в Запорожье, которого вопреки всем правилам и нормам содержится в Посольстве Дании в Украине", - отметил Климкин.

По словам министра, сейчас крайне важно, чтобы датское посольство "поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков".

"Получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки", - сообщил об итогах разговора Климкин.

Врачей пустили

В пятницу Даниэля осмотрел украинский врач. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что работает с датской стороной для разрешения ситуации.

"Провел откровенную беседу с послом Дании Рубеном Мадсеном и заместителем госсекретаря МИД Дании Ибом Петерсеном, который специально прибыл в Киев после разговора между министрами иностранных дел Павлом Климкиным и Андерсом Самуэльсеном", - заявил заместитель главы МИД Украины Егор Божок.

"Удерживаемого на территории посольства Дании малолетнего украинца Даниэля уже осмотрел украинский врач - с ребенком все хорошо. Вскоре адвокату матери будет передан официальный медицинский отчет. Активно работаем с датской стороной, чтобы окончательно разрешить ситуацию", - отметил он.

Позиция Дании

Посол Дании в Украине Рубен Мадсен отказался комментировать инцидент.

В МИД Дании на запрос ВВС News Украина подтвердили, что на территории посольства в Киеве сейчас находятся трое датских граждан, однако отказались сообщать какие-либо другие подробности, ссылаясь на защиту персональных данных.

Источник: korrespondent.net