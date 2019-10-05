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10. 05. 2019

Филарет упрекнул главу ПЦУ Епифания

Патриарх Киевский Филарет пригласил главу Православной церкви Украины митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во время совместной литургии во Владимирском соборе Киева. Приглашение опубликовано на странице патриарха в Facebook.

Филарет отметил, что до него дошла информация, что Епифаний выразил недовольство тем, что его не пригласили на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского.

"Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас Предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с Патриархом Филаретом? Кроме того, как мне известно, Вы пытаетесь послужить литургию то ли в г. Днепр, то ли в г. Мариуполь и там собрать архиереев нашей Церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария", - говорится в сообщении.

Филарет подчеркивает, что якобы публично высказанное недовольство Епифания послужило основанием для приглашения. Поэтому Филарет и решился послать приглашение.

"…С радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви", - подчеркнул атриарх.

Как сообщалось, что Епифаний и Онуфрий встретились 9 мая. Глава новосозданной церкви и УПЦ МП встретились во время чествования погибших во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось о конфликте Епифания с патриархом Филаретом, который хочет восстановить Киевский патриархат.

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Источник: korrespondent.net

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