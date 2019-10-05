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10. 05. 2019

Поляк умер после драки с украинцами

На западе Польши в день Христового Воскресенья в вечернее время суток около одного из местных магазинов поляки подрались с группой граждан Украины.

Как сообщает Польское радио, в результате происшествия серьезно пострадал 40-летний поляк, спустя несколько дней он умер в больнице.

По словам очевидцев, украинцы начали оскорблять и вульгарно высказываться в адрес продавца магазина. За женщину вступились поляки, и началась драка. В потасовке одному из граждан Польши нанесли тяжелую травму головы. Украинцы спрятались в доме неподалеку от магазина, где их задержали стражи порядка.

Пострадавшего поляка госпитализировали, он умер в больнице спустя четыре дня. Вскрытие показало, что мужчина скончался вследствие тяжелой травмы головы. Друг потерпевшего рассказал, что изначально в драке четверо поляков дрались против четырех украинцев.

Представитель окружной прокуратуры утверждает, что украинцы во время потасовки использовали ножи. Суд избрал для обвиняемых меру пресечения – три месяца под арестом. По статье об избиении, которое привело к смерти, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в одном из варшавских автобусов произошло нападение на украинского актера Артема Мануйлова. 

В Польше вынесли приговор участникам нападения на украинцев

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Источник: korrespondent.net

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